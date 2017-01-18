Siirt'teki Okullarda Geleneksel Oyun Çizgileri Çiziliyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda geleneksel oyun çizgileri çiziliyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların oyun dünyalarını geliştirmek, geleneksel oyunlarla buluşmalarını sağlamak amacıyla okul bahçelerine oyun çizgileri çizildiğini söyledi.



Oyunlarla çocukların gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlatan Olğaç, "Okul bahçelerinin asfalt zeminlerine yapılan geleneksel oyun çizgileri sayesinde çocuklar geleneksel çocuk oyunlarını öğreniyor, aynı zamanda bu oyunların gelecek kuşaklara taşınmasına da yardımcı olunuyor." dedi.