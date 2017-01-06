Siirt'teki Fetö Soruşturmasına 9 Tutuklama

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı, 5 polis memuru ve 2 öğretmen tutuklanırken; bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı ve 6 polis memuru hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. - SİİRT