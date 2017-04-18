Siirt'teki Darbeci Askerlerin Yargılanması

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hakkında dava açılan 110'u tutuklu 320 sanık, üniversitenin duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunda yargılanacak.



15 Temmuz darbe girişim gecesi Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Metin Özkan'ı gözaltına almaya çalışan 320 eski askerin yargılanacağı ilk duruşmaya 24 Temmuz 2017 günü başlanacak. Duruşmaya sanık, avukatları ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 700 kişinin katılması beklenirken, Siirt Adliye binasındaki salonların kapasitesinin yetersizliği nedeniyle söz konusu yargılamanın Siirt Üniversitesi merkez yerleşkedeki bin kişilik konferans salonunda yapılması kararlaştırıldı.



Kararın ardından salonda sanıkların, avukat ve yakınlarının oturacakları yer oluşturulurken, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kuruldu.



Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından hazırlanan ve Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 320 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.