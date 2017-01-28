Siirt'teki Annelere Gebelik Eğitimi

Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Gebe Bilgilendirme sınıfı eğitimcisi ebe Mekiye Satan tarafından Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ve ULUS Toplum merkezlerinde anne ve anne adaylarına eğitim verildi.



Halk Sağlığı Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gebe Bilgilendirme sınıfı eğitimi düzenlenmiş olup, eğitim programını tamamlamış olan katılımcılara katılım belgelerinin takdim edildiğini belirtti.



Ömür, "Gebe bilgilendirme sınıfı programı kapsamında katılımcılara, 'Gebelik Süreci ve Tehlike Belirtileri, Doğum Süreci ve Doğum Ağrısıyla Baş Etme Yöntemleri, Yeni Doğanın Bakımı, Doğum Sonrası Gebelikten Korunma' konularında eğitim verildi." diye konuştu.