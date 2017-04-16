Siirt'te zafer kutlaması yapıldı



SİİRT - Siirt'te, AK Parti'nin zafer kutlaması için sokağa dökülen partililer slogan atıp tezahürat yaptı.

Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği referandum unda yüzde 51,32'lik sonuç çıkması üzerine Türk bayrakları alan AK Partili gençler sokağa döküldü. Siirt Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Caddeden geçen araçların da korna çalarak destek verdiği kalabalık daha sonra meşale yaktı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve değişik sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte kalabalık daha sonra kent meydanına geçerek burada da kutlamaları sürdürdü. Diriliş Fikri Asım Siirt İl Başkanı Abdulcelil İlbaş, tüm Avrupa ülkeleri, FETÖ, PKK ve diğer şer odaklarına rağmen yüzde 51'in üzerine çıktıklarını, bu zaferin Türk milletinin zaferi olduğunu söyledi.