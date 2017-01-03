Siirt'te "Yıldızlar Volaybol Turnuvası"

Siirt'te düzenlenen okullar arası "Yıldızlar Volaybol Turnuvası"nda Fatih Ortaokulu şampiyon oldu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final maçı, Fatih Ortaokulu ile İkizbağlar Ortaokulu arasında oynandı.

Fatih Ortaokulu, rakibini 3-0 yenerek turnuvada şampiyon oldu.





Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, turnuvaya katılan tüm okulları kutladı. Gösterdikleri performans ve kardeşlik havası içinde yaptıkları mücadeleden dolayı tüm okulları tebrik eden Olğaç, "Final maçında rakiplerin birbirlerine üstünlük kurmak için gösterdikleri performans görülmeye değerdi." dedi.



Olğaç, mücadelenin sonunda şampiyon olan öğrencileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.