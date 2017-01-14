Siirt'te Yeni Çipli Kimlik Başvuruları

Çipli kimlik kartları başvuruları diğer illerde olduğu gibi Siirt'te de alınmaya başlandı.





Kimlik belgesi ve son 6 ayda çekilen biyometrik fotoğrafla yapılan başvurularda, 16 lira ücret alınıyor.





Müracaatlarda, nüfus müdürlüğü çalışanları, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarasını sorgulanarak, kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgilerini kontrol ediyor.





Kimlik kartı başvurusunda, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilen ve ICAO standartlarına uygun 1 biyometrik fotoğraf isteniyor.





Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydediliyor.





Kimlik kartı ücretleri, 21 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" uyarınca 1 Ocak 2017'den itibaren kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenenler için 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenenler için 32 lira olarak belirlendi.