Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu
Siirt’in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ayrı noktaya operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 650 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 148 gram kubar esrar maddesi ile karışık kenevir tohumu, 2 adet av tüfeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 5 adat cep telefonu, 32 paket kaçar sigara ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - SİİRT