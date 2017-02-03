Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve terörün finansman olarak büyük bir kaynak elde ettiği uyuşturucu madde ve satıcılarına yönelik yapılan risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda operasyon başlatıldığı bildirildi.





Ekiplerin takibe aldıkları bir araç içerisinde yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, araçta bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.