Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 530 gram kubar esrar ele geçirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve alınan duyumlar neticesinde Baykan ilçesine bağlı Tütanocak köyünde ikamet eden A.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu haberi alınması üzerine şahsın ev ve eklentilerinde narkotik köpekleri Etki ve Depar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda 5 kilo 530 gram kubar esrar maddesi bulunduğu belirtildi.





Zanlının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığının her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.