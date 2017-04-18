Siirt'te, trafik kazası sırasında kalp krizi geçiren sürücü öldü.



Alınan bilgiye göre, Barış Yazar (30) yönetimindeki 38 DC 910 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 1573 Sokak'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.



Kaza esnasında sürücü Yazar kalp krizi geçirdi. 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Yazar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yazar'ın cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.