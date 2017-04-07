Siirt'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Siirt'te, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Ayhan Aydın'ın kullandığı 65 DC 138 plakalı tır, Baykan-Bitlis Karayolu'nun 5'inci kilometresinde, Emrullah Hazır yönetimindeki 73 DD 987 plakalı midibüsle çarpıştı.





Kazada yaralanan sürcüler Aydın ve Hazır ile otobüsteki yolculardan Metin Bakır, Yusuf Yalçın, Emine Demir ve Sümeyye Suphandağı, 112 acil servis ekiplerince Siirt ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.