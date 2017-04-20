Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 Irak vatandaşı yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Irak vatandaşı Saaed Ramadhan Saleem'in (43) kullandığı Irak plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Kayabağlar Beldesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada sürücü Saleem ve yanında bulunan Shaban Maher Zainel (43) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.