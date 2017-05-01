Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Şirvan ilçesinde "Patpat" adı verilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şirvan ilçesinde "Patpat" adı verilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soğanlı köyünde bahçesine giden Beşir Coşkun (47) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Coşkun, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.