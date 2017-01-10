Siirt'te Terörle Mücadele

Siirt'in Baykan ilçesindeki bir mağarada PKK'lı terörsitlere ait 2 uzun namlulu silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan'da teröristlerin kullandığı tespit edilen bir mağaraya yönelik operasyon düzenlendi.



Mağarada, 2 uzun namlulu silah 40 litre mazot, 10 litre benzin ile 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi bulundu.