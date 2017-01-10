Siirt'in Baykan ilçesindeki bir mağarada PKK'lı terörsitlere ait 2 uzun namlulu silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan'da teröristlerin kullandığı tespit edilen bir mağaraya yönelik operasyon düzenlendi.
Mağarada, 2 uzun namlulu silah 40 litre mazot, 10 litre benzin ile 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
Siirt'te Terörle Mücadele
Siirt'in Baykan ilçesindeki bir mağarada PKK'lı terörsitlere ait 2 uzun namlulu silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt'in Baykan ilçesindeki bir mağarada PKK'lı terörsitlere ait 2 uzun namlulu silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
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