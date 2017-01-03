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Siirt'te Terör Operasyonunda 5 Gözaltı

Siirt'te Terör Operasyonunda 5 Gözaltı

Siirt’te terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te Terör Operasyonunda 5 Gözaltı

Siirt'te terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne yönelik bazı ev ve adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında DBP Siirt il yöneticilerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - SİİRT

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