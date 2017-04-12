Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık sağlayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şirvan ilçesi ve merkez ilçe bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik ve yardım/yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 12 Nisan 2017 tarihinde yapılan eş zamanlı aramalarda H.A., B.O., H.O. VE M.E.Ç. isimli 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şahısların ev, eklenti, müştemilatlarında yapılan aramalar sonucunda, bir adet kuru sıkı tabanca, bir adet tabanca şarjörü, bir adet 7.65 milimetre çapında tabanca, bir adet 7.65 milimetre çapında tabancaya ait şarjör, 5 adet 7.65 milimetre çapında tabancaya ait fişek, bir adet 12 kalibre tek kırma av tüfeği, 22 adet 12 kalibre tek kırma av tüfeğine ait fişek, 2 adet gündüz dürbünü, 3 adet cep telefonu, 2 adet 8 GB hafıza kartı, bir adet bilgisayar, ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur" denildi. - SİİRT