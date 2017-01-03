Siirt'in Eruh Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Y.Ç. ve oğlu terör örgütü propagandası suçundan gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eruh Cumhuriyet Savcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Eruh Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Y.Ç, oğlunun 2015 yılındaki düğününde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle oğlu M.Ç. ile İlçe Emniyet Amirliği Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Y.Ç. ve oğlu M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Siirt'te Terör Operasyonu
Siirt'in Eruh Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Y.Ç. ve oğlu terör örgütü propagandası suçundan gözaltına alındı.
Siirt'in Eruh Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Y.Ç. ve oğlu terör örgütü propagandası suçundan gözaltına alındı.
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