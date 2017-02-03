Siirt'te Tarsim Toplantısı Yapıldı

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde 2017 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.





Toplantıda TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan Tarım Sigortası Uygulamaları hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.





2017 Üretim yılı itibariyle Tarım Sigortası yaptırmayan üreticilerin kuraklık, dolu, don ve afetlerle karşılaştıklarında İlçe Kaymakamlığı veya Vakıflardan herhangi bir yardım talep edemeyeceği belirtildi.





Toplantıya Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürlüğü personelleri, kentte bulunan devlet ve özel banka temsilcileri, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği, Fıstık Üreticileri ve Tillo Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü teknik personeli katıldı.



Toplantı sonunda üreticilere TARSİM tarafından çeşitli hediyeler verildi.