Siirt'te Siyer Sınavı

Siirt'te, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen umre ödüllü siyer sınavı düzenlendi.



Kent merkezi ve ilçelerde farklı kategorilerde yapılan sınavlara, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinden 3 bin kişi katıldı.



Kutlu Doğum Siyer Sınavı Siirt Koordinatörü Orhan Ay, yaptığı açıklamada, gençlere Hazreti Muhammed'in hayatını öğretmek amacıyla bu sınavı düzenlediklerini belirtti.



Ülkede kitap okuma sayısının çok az olduğuna da işaret eden Ay, şunları söyledi:



"Gençler arasında çok az kitap okunuyor. Hazreti Peygamber'in çocuklar, gençler ve büyükler için rol model olmasını istiyoruz. Biz de bu nedenle her sene kutlu doğum etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yarışmalar vesilesiyle katılımcılar, Peygamberimizi okuyorlar, iyice anlamaya çalışıyorlar, not ediyorlar ve hayatlarında uyguluyorlar. Biz de kendilerine, siyeri bir hikaye şeklinde okumayın, hayatınızda bir rehber edinmek için okuyun diyoruz. Allah sevgisinin yolu, Peygamber'e tabi olmaktan geçiyor. Bizim de amacımız bu yarışmalar vesilesiyle insanların Peygamber'e tabi olmasını sağlamaktır."



Ay, dereceye giren öğrencilere umre seyahati ve çeşitli ödüller verileceğini sözlerine ekledi.