Siirt'te Sigara Denetimleri

Siirt İl Tütün Kurulu koordinasyonluğunda Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli 44 personel ile il merkezinde 11 ekip oluşturuldu.



İl tütün denetim ekibinde görevli kişilere iletişim ve 4207 Sayılı kanun kapsamında denetim faaliyetleri eğitimi verildi.





Siirt Tütün Kontrol Kurulu 24 saat aralıksız olarak denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından öncelikle okul ve dershane gibi eğitim binaları etrafında öğrencilere tane ile veya paket olarak sigara satan büfe bakkal ve market gibi işletmelere denetimlerin sıklaştırılmasına karar verdi.





Toplantıda 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkında kanun kapsamında ihlallerin tespitine yönelik "Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi" hazırlandığı anımsatıldı. İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi ile rutin denetimlerin anlık olarak takibi ve raporlanmasının devam edilmesi kararlaştırıldı.



Ayrıca Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi için bakanlık tarafından Siirt'e gönderilen tablet bilgisayarlar ve sistem hakkında hizmet içi eğitim verilecek ve 4207 Sayılı Kanun kapsamında denetlenmesi gereken iş yerleri sisteme bağlanacak.