Siirt'te Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu

SİİRT'te, etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını yerinden uçurdu, uçan çatının 2 bina arasında sıkışması olası faciayı önledi.



Siirt'te, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Yeni Mahalle Öğretim Caddesi'nde bulunan Yavuz Apartmanı'nın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan küçük parçalar sokağa düşerken, çatının büyük bölümünün iki apartman arasına sıkışmasıyla büyük bir facia önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, iki aparman arasında sıkışan çatının parçalarını indirmek için çalışma başlattı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, sabah saatlerine etkili olan şiddetli rüzgarın kentte bir çok işyerine ait tabelaları uçurduğunu ifade ederek, iki apartman arasına sıkışan çatının güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.



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