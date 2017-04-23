Siirt'te Şiddetli Rüzgar Apartman Çatısını Uçurdu

Siirt'te şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı, yandaki apartmanın damına düştü.



Olay, Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 7 katlı bir apartmanın yaklaşık 50 metrekarelik çatısı yerinden sökülerek, yan taraftaki apartmanın damına savruldu. Çatının bir bölümü de iki apartmanın arasında asılı kaldı. Çatının düştüğü apartmanın damında bulunan güneş enerji sistemi patlarken, su boruları da zarar gördü. Çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.



Olayın yetkililere haber verilmesiyle Siirt Belediyesi ve AFAD ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Polis ekipleri de çatının aşağı düşme olasılığına karşı bölgeyi şeritle çevirdi. Siirt İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, haber almalarıyla kısa sürede olay yerine geldiklerini belirterek, çatının düşme olasılığına karşı apartmanın bir bölümünü tahliye etmeyi planladıklarını söyledi. - SİİRT