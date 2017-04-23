Siirt'te Şiddetli Rüzgar

Siirt'te rüzgar 3 binanın çatısını uçurdu.



Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Öğretim Caddesi Yavuz Apartmanı, Kurtalan yolundaki KYK İsmail Fakirullah Erkek Öğrenci Yurdu ile Doğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu.



Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekipleriyle çatısı sökülen binalarda incelemede bulunduklarını belirterek, "Çatının uçtuğu sırada bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Hasar tespit çalışmasının ardından çatı iş makineleri tarafından kaldırılacak. Biz gereken tedbirleri aldık, binanın arasından kontrollü bir şekilde çatıyı indireceğiz. Diğer çatıları da yine iş makineleri tarafından kaldırılacak." dedi.