Siirt'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Siirt'te, terörle mücadelede şehit düşen asker, polis, güvenlik korucusu, diğer kamu görevlileri ve siviller için mevlit okutuldu.



Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Konferans Salonu'nda mevlit programı düzenlendi.



Kentte 2015 ve 2016 yıllarında terörle mücadele şehit düşen 30 güvenlik görevlisi, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişi sırasında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir, şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, İstanbul Adliyesi'nde şehit edilen Siirtli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve 18 Ocak 2016'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Yalçın Yamaner için mevlit okutuldu.



Şehitler için hazırlanan video gösteriminin ardından İl Müftülüğünde görevli din görevlileri mevlit okudu. Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okunmasının ardından İl Müftüsü Faruk Arvas, şehitler için dua etti.



Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Butur, programın ardından yaptığı açıklamada, ilde halk tarafından düzenlenen programla şehitlerin anıldığını söyledi.



Şehitlerin toplumun değerleri olduğunu belirten Butur, "Allah şefaatlerini bize nail eylesin. Allah şehitlerimizin sayısını artırmasın. Tüm vatan evlatlarımızı, gençlerimizi korusun ve vatanı bölmeye çalışanlara da fırsat vermesin. Bugüne kadar milli birlik ve beraberliğimiz bozulmadıysa, bundan sonra da hiçbir güç bozamayacak. Biz biriz ve diriyiz. Bunu bütün dünyaya ispat ettik, etmeye devam edeceğiz, isteyen denesin." diye konuştu.



Cihannüma Derneği Siirt Temsilcisi Fatih Sevgili de Siirtlilerin şehitlerine sahip çıkmalarıyla örnek bir davranış gösterdiğini ifade etti. Geçen yıl Siirt şehir merkezine çukurlar kazmak için gelen bir grup PKK'lı terörist tarafından Yamaner'in şehit edildiğini anımsatan Sevgili, şunları söyledi:



"Bugün şahadetinin birinci yıl dönümünde bütün şehitlerimiz için Siirt halkından bazı güzel insanların ortak bir programıyla bir vefa gecesi, mevlit gecesi tertip edildi. Siirt halkı bugün kendilerinin huzuru, namusu ve vatanları için canlarını veren şehitlerine karşı vefa borcunu ödedi. Çok güzel bir program ve güzel katılım oldu. Onlar, bizim çocuklarımız rahat uyusun diye, kendi çocuklarını yetim bıraktılar. Bizim de görevimiz onların çocuklarına karşı vefa borcumuzu yerine getirmektir. Bu programı tertip eden ve katılım sağlayan Siirt halkına teşekkür ediyorum."



Baro Başkanı Nizam Dilek de vatanın şehitlerine çok şey borçlu olduğunu belirterek, "Umarım bu vatan bir daha şehit vermez, bu son olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.





Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık ise kentin her zaman şehitlerine sahip çıktığını kaydetti. Siirt halkının hiçbir zaman bu tür olayları istemediğini vurgulayan Tanık, "İnşallah bundan sonra şehit vermeyiz. Ama bu manada her türlü olumsuz duruma, teröre Siirt halkı karşı olacaktır." şeklinde konuştu.



Programa, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.