Siirt'te satılmak uzere olan oklu kirpinin hayatını zabıta kurtardı



SİİRT'in Eruh İlçesi'nin kırsal alanında avladıkları ve nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi satmaya çalışanlar, zabıta ekiplerini görünce kirpiyi kafesinde bırakıp, kaçtı. Oklu kirpiyi satıcılardan kurtaran zabıta ekipleri, bunu besleyerek, tekrar doğaya bıraktı.



Kent merkezindeki Gürsel Caddesi üzerinde kaçak olarak oklu kirpi satışı yapanları fark eden zabıta ekipleri, satıcıları yakalamaya çalıştı. Eruh İlçesi'nin kırsalında yasadışı yollarla avladıkları oklu kirpiyi satmaya çalışanlar, zabıta ekiplerini görünce kafes içerisindeki oklu kirpiyi bırakıp kaçtı. Zabıta ekipleri tarafından ele geçirilen oklu kirpi, Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Oklu kirpi etinin kanser hastalığına şifa olduğunu iddia ederek, fiyatını yaklaşık 2 bin liraya satmaya çalışanların yakalanması amacıyla da çalışma başlatıldı.



"KANSERE ÇARE DEĞİL"



Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli mühendis Faruk Türücü, zabıta ekiplerinden teslim aldığı kirpiyi doğaya bırakarak, halk arasından kirpi etinin kanser gibi hastalıklara büyük şifası olduğu söylentilerinin doğru olmadığını belirterek, "Bu sabah saat 10.00 sıralarında zabıta ekiplerince şube müdürlüğümüz arandı. Güres Caddesi'nin başında bir oklu kirpi ele geçirdiklerini söylediler. Burada satılmak üzere getirilen bir oklu kirpinin olduğunu gördük ancak sahibini bulamadık. Oklu kirpi koruma altında olan bir türdür. Kirpi üzerinde yapılan araştırmadan sonra doğaya bırakılmak üzere Siirt merkez ilçesine bağlı kırsal alana getirdik. Oklu kirpi kayalık alanlarda yaşamaktadır. 40-45 santim boya ulaşabilen, hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan ve koruma altında olan bir türdür. Bitki kökleri, sebze ve meyve ile beslenen bir hayvan, insanlara herhangi bir zararı yoktur. Siirt'te ve tüm Türkiye'de yanlış bir inanış vardır. Bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniyor, ancak bu konuda net bir bilgi yok, bu konuda herhangi bir araştırma yoktur. Oklu kirpi söylenildiği gibi kansere çare değildir" dedi.