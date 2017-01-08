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Siirt'te Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Siirt'te Sarıkamış Şehitleri Anıldı

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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