Saldırı Hazırlığındaki 2 Terörist Öldürüldü

Siirt'te bir hücre evine düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN KALDIĞI ADRES BELİRLENDİ

Alınan bilgiye göre, kentte saldırı hazırlığında olan teröristlere ilişkin istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristlerin bulunduğu Çal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

DAĞ KADROSUNDAN GELEN 2 KADIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin 'teslim olun' çağrısına teröristler silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan gelen 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evinde yapılan aramada birer kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve hücum yeleği, ikişer tabanca ve anti-tank roket mühimmatı, üç anti-personel roket mühimmatı, 12 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.