Siirt'te "Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Projesi"

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Kezer Yerleşkesi'nde, "Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Projesi" kapsamında bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Projesi" kapsamında, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve SİÜ Yeşilay Kültür Kulübü iş birliğiyle bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Erol Emre Ömür, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile 15 yaş ve üzeri nüfusta fiziksel aktivite yapanların oranının yüzde 62'ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.



Vatandaşları bisiklet sürmeye teşvik ettiklerini ifade eden Ömür, "Bisikletin alternatif bir ulaşım aracı olarak kullanıldığı ülkelerde obezitenin çok daha az görüldüğü ve yaşam beklentisinin yüksek olduğu görülüyor." dedi.



Ömür, etkinlikte 2 bin metre bisiklet sürdüklerini belirtti.