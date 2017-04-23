Siirt'te Sabah Namazı Buluşmaları

Siirt'te, Kutlu Doğum Haftası kapsamında sabah namazı buluşması düzenlendi.





İl Müftülüğünce organize edilen sabah namazı buluşması, Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ensar Camisi'nde gerçekleştirildi.





Kur'an-ı Kerim tilaveti ve müezzinler tarafından Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan ilahinin ardından sabah namazı kılındı. Cami içindeki Hz. Muhammed'in hayatını anlatan Kutsal Emanetler Fotoğraf Sergisi gezildi ve Sakal-ı Şerif ziyaret edildi.





İl Müftüsü Arvas yaptığı konuşmada, bugün Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde program düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Topkapı'da muhafaza edilen kutsal emanetlerin fotoğraf sergisini vatandaşlarımıza tanıttık sonra da Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettik. Onu hatırlatan bu kutsal emanetleri huşu, sevinç ve gözyaşları ile ziyaret ettik. Maksadımız peygamberimize ait olan mübarek emanetlerinin fotoğrafını ona yad olması vesile olması cihetiyle sergilemiş olduk. Her vesileyi peygamberimizi anlamaya ve anmaya teksif ediyoruz. Herkesi, bu sabah namazı buluşmalarındaki manevi atmosferi yaşamaya davet ediyorum."



Vatandaş Şerafettin Seven, programa severek katıldığını belirterek, "Dinimizin daha iyi anlatılabilmesi için bu etkinlikler çok iyi oluyor." dedi.



Namazın ardından kurulan sofrada etkinliğe katılanlara kahvaltı ikram edildi.