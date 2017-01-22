Siirt'te Sabah Namazı Buluşmaları

Siirt'te sabah namazı buluşması düzenlendi.





İl Müftülüğünce organize edilen sabah namazı buluşması, Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ensar Camisi'nde gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve İmam Ramazan Toprak tarafından Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan ilahinin ardından sabah namazı kılındı, Sakal-ı Şerif ziyaret edildi.



İl Müftüsü Faruk Arvas yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıldır süren etkinliğe bugün de yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederek, "Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve bu güzelliği tatmayanlara bu feyz ve bereketi sabah namazı buluşmalarında bizzat yaşamalarını talep ediyorum. İlimizde yapılan sabah namazı buluşmaları, gerçekten tarifi mümkün olmayan, söylemekle anlaşılmayan ancak yaşanılarak bilinen bir güzelliktir." dedi.



İmam Toprak ise programa herkesin iştirak etmesini istediklerini belirterek, "Allah tüm müminleri bu güzel ibadette buluşmayı aynı şekilde kalplerini de birleştirmeyi ve bütün Müslümanların vahdedine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz." dedi.





Namazın ardından kurulan sofrada vatandaşlara kahvaltı ikramı yapıldı.