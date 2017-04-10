Siirt'te Polis Haftası Etkinlikleri

Siirt'te, Polis Teşkilatının 172'nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.



Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Canserver, kurum müdürleri ve emniyet mensuplarının katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt'in mevcut olan huzur ve güven ortamının korunması ve vatandaşların güveninin sağlanması için gece gündüz demeden görevinin başında olduklarını söyledi. Tokyay, "Teşkilatımız, halkımıza hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için vatandaşlarımıza polisten beklentileri de içine alabilecek şekilde kendisini yeniden yapılandırmakta ve değişimi sürekli kılmaktadır. Tarihi neredeyse insanlık tarihiyle eş olan Siirtimiz her alanda olduğu gibi emniyet hizmetlerinde de çağın gerektirdiği teknolojik altyapıya kavuşmaktadır. Bu vesileyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları ebediyen vatan olarak miras bırakan aziz şehitleri rahmetle anıyor, geride kalan emanetlerin emin ellerde olduğunu da belirtmek istiyorum" dedi.



Tören, Emniyet Müdürü Tokyay'ın tebrikleri kabulüyle sona erdi. - SİİRT