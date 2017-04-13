Siirt'te Piknikçilere Yangın Uyarısı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, piknik yapacak vatandaşları olası yangınlara karşı uyardı.



Yılmaz, yaptığı açıklamada, piknik yapacak vatandaşların alacağı basit önlemlerle olası faciaların önüne geçmenin mümkün olduğunu söyledi.



Havaların ısınmasıyla piknik sezonunun başladığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Ormanlık ve diğer alanlarında piknik yapacak vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Hafta sonlarını fırsat bilerek piknik alanlarını ziyaret eden vatandaşlarımızın, ihtiyaçları gereği yaktıkları ateşi piknik sonrasında tam olarak söndürmesi son derece önemlidir. Yakılan ateşin sönüp sönmediği mutlaka kontrol edilmelidir."