Siirt'te Piknikçilere "Çevre Duyarlılığı" Uyarısı

Siirt'te havaların ısınmasıyla piknik alanlarına akın eden vatandaşlara "çevre duyarlılığı" uyarısı yapıldı.



Siirt Sanat, Kültür, Çevre ve Turizm Dernekleri Başkanı Hüseyin Gül, yaptığı açıklamada, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.



Kentteki piknik alanlarının ve çevrenin korunması gerektiğini belirten Gül, şöyle konuştu:



"Piknikçilerden isteğimiz, dinlendikleri, piknik yaptıkları alanları temiz tutmalarıdır. Maalesef bazı piknikçiler çöplerini gelişigüzel çevreye atıyor. Piknik sonrası çöplerin poşetlenip çöp kutularına bırakılması gerekiyor. Sadece piknikçilerin değil, herkesin çevreye karşı daha duyarlı olmasını bekliyoruz."