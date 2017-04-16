Siirt'te Oy Torbaları Helikopterle Taşındı

Siirt'te uzak olan bazı yerleşim birimlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları helikopterle taşındı.



Siirt'te, Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği referandum unda halk oylamasının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı bazı yerleşim birimlerine oy pusulaları ve seçim görevlileri, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığından görevlendirilen helikopterle gönderildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sandık başkanları, helikopterle Eruh, Pervari ve Şirvan köylerine sorunsuz bir şekilde intikalleri sağlandı" denildi. - SİİRT