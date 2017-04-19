Siirt'te Öğrencilere Trafik Eğitimi

Siirt'te okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine "Trafik Bilinci Kazandırma" eğitimi verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) iş birliğiyle hayata geçirilen "Trafik Bilinci Kazandırma" Projesi kapsamında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.



Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitmeni Zakir Çelepkolu tarafından verilen eğitimde, öğrencilere slayt eşliğinde trafikle ilgili kavramlar ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.



Çelepkolu, tüm Türkiye'deki okullarda hayata geçirilen proje kapsamında kentteki öğrencilere eğitim verdiklerini belirtti.