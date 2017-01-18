Siirt'te Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

AK Parti Siirt Gençlik Kolları üyeleri öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulundu.



İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Özekinci ve yönetim kurulu üyeleri, Pervari ilçesindeki Kocaçavus ve Tuzcular ilkokullarını ziyaret ederek, beraberinde getirdikleri kırtasiye, ayakkabı ve oyuncakları, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.



Özekinci, burada yaptığı açıklamada, toplumsal alanda sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.