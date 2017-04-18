Siirt'te Öğrencilere "Ergenlik" Eğitimi

Siirt Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce, ortaokul öğrencilerine "Ergenlik Döneminde Değişim" konulu eğitim verildi.



Psikolog Dündar Dörtbudak, hemşire Halime Batur ve ebe Belma Aydoğdu tarafından Hürriyet Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde, ergenlik döneminde değişim ve gelişimin fiziksel ve psikolojik boyutu anlatıldı.



Psikolog Dörtbudak, eğitimde, ergenlik döneminde vücutta meydana gelen değişiklikleri, psikolojik boyutları, öğrencilerin davranış ve öfke kontrolleri ile ailelerine karşı tavırlarını ele aldıklarını kaydetti.