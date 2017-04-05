Siirt'te "Nafile Dünya" Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Siirt'te sahnelenen "Nafile Dünya" tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile 'Nafile Dünya' adlı tiyatro oyununu sahneledi.



Kültür Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.





Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, oyunun ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu hep birlikte izlediklerini söyledi. İlin kültür hayatına önemli katkısı olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Tutulmaz, "Halkımızın da ilgisi yoğundu. Bunun devam etmesini talep ediyoruz. İnşallah daha sonraki farklı oyunlarda halkımızla beraber bu tür etkinliklerde bulunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise tiyatroya halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.





Bu tür kültürel faaliyetlerin belediye olarak devam ettirmeleri gerektiğini fark ettiklerini vurgulayan Taşkın, bu akşam salonun dolup taştığını belirtti.



Vatandaşların bu tür faaliyetlere özlem duyduğunu gördüklerini kaydeden Taşkın, şunları söyledi:



"Müthiş bir talep var. Bunların devam etmesi gerektiğinin bilincindeyiz ve devam ettireceğiz. Hatta ileriye dönük daha değişik faaliyetlerimiz de olacak, kültürel anlamda. Ramazan ayını iple çekiyoruz. Ramazan ayında vatandaşlarımıza inşallah keyifli anlar yaşatacağız. Gerek tiyatro etkinlikleri, gerek müzikal etkinlikler ve birçok etkinlikle kültürel faaliyet ihtiyacını gidereceğimizi düşünüyorum. Çünkü ilgi, talep ve çok güzel geri dönüşler var bununla ilgili."



Tiyatroyu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, 3. Komando Tugay Komutanı Albay Halidun Eren, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.