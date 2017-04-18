Siirt'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Siirt'teki motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde Muhammed Vefaettin Akbay (21) yönetimindeki 56 BA 163 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ahmet Kızılkaya (61) ve Tayro Eroğlan'a (57) çarptı.



Sürücü Akbay ile Kızılkaya ve Eroğlan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Akbay, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.