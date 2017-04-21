Siirt'te Mevlit Okutuldu

Siirt İl Müftülüğünce Abdülhakim Sancak Çarşı Camisinde mevlit okutuldu.



Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak okunan Mevlidi Şerif'in ardından Müftü Faruk Arvas tarafından dua okundu. Mevlit sonrası Kur'an kursu öğrencileri ve vatandaşlar tarafından okunan 572 hatmi şerif, 672 Yasin-i Şerif ve 2 milyon 232 bin adet salavatı şerifenin de duası yapıldı. Hazreti Muhammed'in eşsiz kişiliğini anlatan Müftü Arvas, onun bütün dünyaya örnek bir şahsiyet olduğunu söyledi. Mevlidi Şerif etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi. - SİİRT