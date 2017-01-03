Siirt'te Lisanslı Sporcu Sayısı 18 Bin 965'e Ulaştı

Siirt'te lisanslı sporcu sayısının 18 bin 965'e ulaştığı bildirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, yaptığı açıklamada, sporun yaygınlaşması ve daha çok kişinin spora yönlendirilmesi için sürekli çaba içerisinde olduklarını ifade etti.



Özellikle kente yeni spor tesisleri kazandırma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Olğaç, son yıllarda spor tesislerini ilçelere ve hatta köylere kadar yaygınlaştırdıklarını belirtti.



Artık her ilçede spor tesisleri olduğunu aktaran Olğaç, şunları kaydetti:



"Gerek bu tesisler ve gerekse diğer çabalarımız sonucu ilimizdeki sporcu sayısı birkaç yıl öncesine göre katlanarak arttı. 2015 yılı sonunda 17 bin 864 olan lisanslı sporcu sayımız 2016 yılı sonunda 18 bin 965'e ulaştı. Bunların 4 bin 611'i kadın, 14 bin 354'ü ise erkek sporculardan oluşuyor. Lisanslı bu sporculardan 934'ü kadın, 2 bin 374'ü erkek olmak üzere 3 bin 308'i faal bir şekilde spor hayatlarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu sayıyı daha da yukarılara çekmeye gayret edeceğiz."



Olğaç, bu sporcuların spor yaşamlarını 46 kulüpte sürdürdüklerini sözlerine ekledi.