Siirt'te Kömür Yardımı

Siirt Gönül Elçileri Derneği (Gönül-Der) tarafından yetim ailelere, terör mağduru ve Suriyeli sığınmacılara kömür yardımı yapıldı.



Dernek Başkanı Murat Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt'teki yardıma muhtaç aileler için acil odun, kömür gibi yakacak ihtiyaçları olduğunu ve bu kapsamda başlattıkları kampanya çerçevesinde kömür dağıtımı yaptıklarını söyledi.



İhtiyacı olan 110 aileye yardım ulaştırdıklarını ifade eden Coşar, şöyle konuştu:



"Periyodik aralıklarla ihtiyacını karşılamaya gittiğimiz Siirtli ihtiyaç sahibi aileler, terör mağduru ve savaş mağduru Suriyeli sığınmacı aileleri ziyaret edip çeşitli ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu ailelerin soğukta çocuklarıyla kıvranmalarını görmemiz içimizi çok acıttı. Bunun üzerine sosyal medya ve basın aracılığıyla çağrı yaptık ve Siirt halkı bu çağrıya oldukça duyarlı davrandı. 5-10 torba kömür ve 5 ton kömür yardımında bulunanlar oldu. Bu vesileyle yardımı yapan bağışçılar yardımın nereye yapıldığını gördü. Tüm bağışçılara çok teşekkür ediyoruz. Bu yardımlar ülkemizin sadakası olsun."