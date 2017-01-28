Siirt'te Kış

Eruh ilçesinde kapanan 42 köy yolu ulaşıma açıldı.



Eruh'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 42 köy yolu özel idare birimine bağlı yol açma ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.





Eruh Özel İdare Müdürü Cemal Demir yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 42 köy yolunu yapılan 4 saatte yapılan çalışma üzerine açıldığını bildirdi.



Öte yandan yoğun kar yağışının etkili olduğu Siirt-Şırnak Breni tepesinde tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı ve kara yolunun açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.