Siirt'te Kış

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı ekipleri hazır bekletiyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık, yaptığı açıklamada, belediye olarak karla mücadelede hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.



İhtiyaç duyulan tüm araçların hazır bekletildiğini ifade eden Tanık, şöyle konuştu:



"Kış hazırlığımızda hiçbir sıkıntımız yok. Araçlarımıza kar lastikleri yerleştirdik. Personelimizin de aldığı önlemlerle beraber inşallah bu kış halkımızı rahatlatacağız. Şehiriçi otobüslerimize de kar lastiği takıldı, araçlarımız için kar zincirleri alındı. Ana arterlerimiz ciddi şekilde rahatlayacak, gece burada nöbette olacağız. Elimizde 40 tona yakın tuzumuz var. O konuda ihtiyacımız yok, geçen yıla oranla 3 kat fazla depoladık."