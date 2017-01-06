Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısının ardından Siirt'te kan bağışında artış yaşandığı belirtildi.



Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Yener Tanık, yaptığı açıklamada, kan bağışına yapılan çağrıya Siirtlilerin kayıtsız kalmadığını söyledi.



Günde ortalama 30 ünite kan toplandığını aktaran Tanık, şunları kaydetti:



"İlimizde alınan kan sadece ihtiyacımızın yüzde 30 ile 40'ını karşılıyor. Geri kalanları da diğer bölge illerden karşılıyoruz. Amacımız kanımızı kendimizin karşılamasıdır. Bu konuda vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak, 'bir ünite kan bağışlayın 3 hayat kurtarın, bu üç hayat ömür boyunca size minnettar kalsın.' diyoruz."



Kan Merkezi Doktoru Ümit Ekinci ise son aylarda kan stokunda sıkıntı yaşandığını anlatarak, vatandaşların bu duyarlılığının sürmesini istediklerini belirtti.



Kan bağışında bulunan Murat Efe de kan vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.