Siirt'te Kaldırım İşgallerine Belediye Ceza Verecek

Siirt Belediye zabıta görevlileri, Güres Caddesindeki kaldırım işgallerine son vermek için denetimlerini artırdı.



Belediyeden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren caddede denetimlere başlayan zabıta ekiplerinin, caddedeki, kafe önlerinde bulunan, sandalye, reklam panosu, bayrak, seyyar satıcı arabası ve diğer araçları kaldırılarak, esnafın yasak konusunda uyarıldığı bildirildi.



Açıklamada, yasağı ihlal edenlerin 3 kez uyarılacağı, yapılacak uyarılara rağmen yasağa uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacağı da belirtildi.



Denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtilen açıklamada, "Halkın rahat ve huzuru için kent genelinde başta çay salonları tarafından kaldırımlara atılan sandalyeler olmak üzere, kaldırım işgalleri, seyyar satıcı tezgahları, reklam afişlerinin gelişi güzel konulmasına izin verilmeyip, başta gıda denetimleri olmak üzere diğer denetimlerede aralıksız devam edilecek." denildi.