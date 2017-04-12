Siirt'te Kaçakçılık Operasyonu

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Eruh'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.





Operasyonda 25 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.





Kaçak malların taşınmasında kullanılan bir araca da el konuldu.