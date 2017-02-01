Siirt'te İyi Tarım Uygulamaları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında yapacağı desteklemeye müracaatların başladığı bildirildi.



İl Müdürü İzzet Murat, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik "İyi Tarım Uygulamaları" yapan çiftçilerin birim alandan desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlediğini söyledi.



Bu kapsamda destek almak isteyenlerin 3 Şubat-17 Mart tarihlerinde müracaat yapabileceklerini belirten Murat, üreticilere dekar başına 50 TL destek sunulacağını belirtti.