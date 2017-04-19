Siirt'te "İbiş, Peygamberi Öğreniyor" Oyunu Sahnelendi

Siirt'te, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "İbiş, peygamberi öğreniyor" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Siirt İl Müftülüğünce TÜRGEV Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, sunucu Hüseyin Goncagül ve ekibi tarafından hazırlanan gösteri, izleyicilerin beğenisine sunuldu.



Program öncesi konuşan İl Müftüsü Faruk Arvas, Hz. Muhammed'in çocuklara çok önem verdiğini belirterek, çocuklar için de etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Arvas, şöyle dedi:



"Sevgili Peygamberimizin miladi 1446'ncı yıl dönümü münasebeti ile ilimizde bir haftadan beridir dolu dolu her kesime yönelik programlar icra edilmektedir. Bugün biz çocukları unutmadık, unutamayız, zira sevgili Peygamberimizin haftasında onun unutmadığı, unutamadığı çocukları biz unutamazdık. İşte bunun için bugün anaokulu, kreş ve ilkokulu öğrencilerine yönelik bu programları 2 seans halinde planladık."